Сахалинские студенты впервые соревновались в выполнении нормативов ГТО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Областной этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) среди обучающихся образовательных организаций высшего образования прошёл в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В течение двух дней за звание сильнейших боролись 24 студента в двух возрастных категориях: 18-19 лет и 20-24 года.
- У меня уже есть опыт участия в подобных соревнованиях. Я вхожу состав сахалинской сборной команды по многоборью ГТО. Там в целом необходимо выполнять такие же упражнения, как и здесь, - рассказала участница состязаний, студентка СахГУ Александра Понизович. – Также у меня есть золотые знаки отличия ГТО по нескольким возрастным категориям. Я начала выполнять нормативы где-то с 10 класса, и начиная с шестой ступени, у меня везде золото.
Участникам предстояло показать свои силы в наклоне вперёд из положения стоя, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа, прыжке с места с толчком двумя ногами, подтягивании из виса на высокой перекладине, поднимании туловища за одну минуту, беге на 100, 2000 и 3000 метров и стрельбе из электронного оружия.
- Для нас это первый опыт проведения официальных соревнований именно среди студентов, - поделился подробностями руководитель центра регионального тестирования ВФСК ГТО Виктор Пальшин. – Участникам необходимо выполнить все виды комплекса, набрав максимальное количество очков. По итогам из сильнейших мы сформируем сборную команду Сахалинской области, которая отправится представлять наш регион в финале фестиваля. Он пройдёт в Волгограде с 27 июня по 3 июля.
По результатам соревнований первое место заняла команда СахГУ, второе – ДВГУ, третье – СахГУ.
Защищать честь Сахалинской области в Волгограде будут Артём Курбатов, Никита Ри, Александра Понизович, Кристина Титаева, Александр Русаков, Павел Гуринов, Анна Беленок и Анита Бушуева.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» отмечает в этом году 10-летие с момента своего возрождения. В 2019 году он вошел в состав федерального проекта «Спорт – норма жизни». Главная его цель – добровольное оздоровление нации и развитие массового спорта. За это время к движению ГТО присоединились миллионы людей в возрасте от 6 до 101 года.
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