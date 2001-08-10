Сахалинские каратисты завоевали 17 медалей на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская сборная по каратэ завоевала медали всех достоинств на всероссийских и международных соревнованиях по каратэ «Кубок Балтики». Мероприятие проходило в Калининграде и собрало более 450 атлетов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Островной регион представляли 17 каратистов из Южно-Сахалинска, Холмска и Южно-Курильска. По результатам поединков они завоевали одну золотую, шесть серебряных и 11 бронзовых медалей.

Победительницей в своей категории стала Сафина Сулейманова. На вторую ступень пьедестала поднялись Варвара Мартышева, Демид Гончаров и Ульяна Старикевич. Бронзовыми призерами стали Вероника Кругликова, Арина Горлова, Ульяна Старикевич, Василиса Акимова, Анжелика Сатинова, Роман Сова, Тимофей Парамонов, Максим Мышев, Артур Авакян.

В командных выступлениях Арина Горлова, Ульяна Старикевич, Василиса Акимова, а также София Томилова, Варвара Мартышева, и Вероника Кругликова завоевали серебряные медали в ката и кумитэ, соответственно.

Матвей Маркеев, Артур Авакян, Кирилл Грэмадэ, а также Илья Ольков, Владислав Тен и Роман Сова стали бронзовыми призерами в своих возрастных группах в командном кумитэ.