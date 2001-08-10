Сахалинец завоевал серебро на чемпионате в Белоруссии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены Александр Артюкевич, Максим Нуждин, Виктор Усов, Сергей Очканов, Владимир Суворов и Михаил Аникиев приняли участие в гонке с препятствиями Bison Race Championships, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Она проходила в течение трех дней на дистанциях 100 метров, Sprint (5 км с 30 препятствиями), Long (12 км с 50 препятствиями) и Team Relay (эстафета). Конкуренцию островитянам составили более 3 тысяч атлетов из России и Европы.

По итогам соревнований сахалинец Александр Артюкевич стал серебряным призером на дистанции Long.

Bison Race – одна из сложнейших в мире гонок с препятствиями. На дистанции атлеты взбираются по канатам, пробираются через грязь, таскают и проходят другие сложнейшие испытания.