Сахалинские каратисты завоевали 134 медали дальневосточных соревнований
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сборная команда Сахалинской области завоевала 134 награды чемпионата, первенства Дальневосточного федерального округа по каратэ во Владивостоке, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Участниками турниров стали более 650 спортсменов и судей из восьми регионов – Республики Бурятия, Забайкальского, Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.
Островной регион представляли 215 каратистов из Южно-Сахалинска, Холмска и Южно-Курильска.
По итогам чемпионата и первенства островная сборная поднялась на верхнюю строчку в общекомандном зачёте, заработав 30 золотых, 31 серебряную и 29 бронзовых медалей.
Самые юные каратисты приняли участие в дальневосточных межрегиональных соревнованиях среди детей и не уступили старшим товарищам по команде, завоевав 12 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых медалей, обеспечив себе первое место среди всех регионов-участников.
23 августа взрослая сборная команда представит Сахалинскую область на главных стартах этого года – чемпионате России по каратэ. В ноябре островные каратисты в возрасте 12-20 лет отправятся в столицу Башкирии – Уфу, покорять первенство страны.
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