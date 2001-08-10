На Сахалине завершаются соревнования Зимних игр паралимпийцев по кёрлингу на колясках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На базе учебно-тренировочного центра «Восток» состязались команды Красноярского и Краснодарского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Московской, Тюменской и Сахалинской областей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Мы здесь, чтобы бороться и побеждать! Наша команда готова к этому, и мы не собираемся отступать. Мы верим в свои силы и в то, что каждый из нас может показать отличный результат. Вперед, к победе! - отметил кёрлингист тюменской команды «Шанс» Михаил Бабкин.
«Краснодарский край» уверено обыграли команду «Санк-Петербург 2» (13:4). Кёрлингисты «Самарская область 2» в упорной борьбе вырвали победу у «Москва 3» со счетом 5:4.
Результаты остальных игр:
«Москва 2» – «Шанс», 10:8
«Сборная Новосибирской области» – «Самарская область 1», 1:7
«Сахалинская область» – «Красноярский край 1», 1:9
«Гранитъ» – «Санкт-Петербург 1», 8:1
«Красноярский край 2» – «Москва 2», 3:8
«Шанс» – «Московская область 1», 11:10
«Самарская область 2» – «Краснодарский край», 6:3
«Гранитъ» – «Москва 1», 8:5
«Московская область 2» – «Санкт-Петербург 1», 3:6
«Сахалинская область» – «Сборная Новосибирской области», 1:9
В полуфинале команда «Сборной Новосибирской области» уступила «Москва 3» со счётом 6:8, а кёрлингисты из «Санкт-Петебург 1» обыграли «Самарскую область 2» 9:6, Теперь команды из Москвы и Санкт-Петербурга встретятся в финале, который пройдёт сегодня в 16:00.
Прямую трансляцию финала можно смотреть по ссылке.
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