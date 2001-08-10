Тихоокеанское
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26 Марта 2024
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13:55, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине завершаются соревнования Зимних игр паралимпийцев по кёрлингу на колясках

На Сахалине завершаются соревнования Зимних игр паралимпийцев по кёрлингу на колясках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На базе учебно-тренировочного центра «Восток» состязались команды Красноярского и Краснодарского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Московской, Тюменской и Сахалинской областей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Мы здесь, чтобы бороться и побеждать! Наша команда готова к этому, и мы не собираемся отступать. Мы верим в свои силы и в то, что каждый из нас может показать отличный результат. Вперед, к победе! - отметил кёрлингист тюменской команды «Шанс» Михаил Бабкин.

«Краснодарский край» уверено обыграли команду «Санк-Петербург 2» (13:4). Кёрлингисты «Самарская область 2» в упорной борьбе вырвали победу у «Москва 3» со счетом 5:4.

Результаты остальных игр:

«Москва 2» – «Шанс», 10:8

«Сборная Новосибирской области» – «Самарская область 1», 1:7

«Сахалинская область» – «Красноярский край 1», 1:9

«Гранитъ» – «Санкт-Петербург 1», 8:1

«Красноярский край 2» – «Москва 2», 3:8

«Шанс» – «Московская область 1», 11:10

«Самарская область 2» – «Краснодарский край», 6:3

«Гранитъ» – «Москва 1», 8:5

«Московская область 2» – «Санкт-Петербург 1», 3:6

«Сахалинская область» – «Сборная Новосибирской области», 1:9

В полуфинале команда «Сборной Новосибирской области» уступила «Москва 3» со счётом 6:8, а кёрлингисты из «Санкт-Петебург 1» обыграли «Самарскую область 2» 9:6, Теперь команды из Москвы и Санкт-Петербурга встретятся в финале, который пройдёт сегодня в 16:00.

Прямую трансляцию финала можно смотреть по ссылке.

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