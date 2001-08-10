Островные регбисты сразились за Кубок Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кубок Сахалинской области по регби на снегу, приуроченный ко Дню защитника Отечества, прошёл на площадке учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Приятно осознавать, что проведение февральского турнира по регби на снегу становится замечательной спортивной традицией на нашей островной земле. Поздравляю вас с этим праздником спорта, желаю красивых заносов, жёстких захватов и волевой победы, - открыл соревнования торжественной речью ветеран сахалинского регби Олег Фанков.

В соревнованиях принимали участие 6 команд из Южно-Сахалинска и Корсакова. Матчи проходили по круговой системе. За одну победу присваивалось 1 очко, а за 5 очков перевеса в итоговом счете каждого матча добавляется еще 1 балл. Таким образом, если команда сыграла 5:0, то ей назначается бонусное очко.

- Регби - это игра, которая испытывает каждого из нас на прочность, проверяет наши умения работать в команде и наши способности адаптироваться к суровым условиям. При этом на поле происходит эмоциональная разрядка, выходит весь негатив и стресс, - рассказал член региональной федерации регби Никита Накельский.

После серии жарких матчей определились победители и призеры Кубка. Золото завоевала команда "Триумф-1", а лучшим игроком стал Глеб Дмитриев. Серебро досталось "Шторму", лучший игрок - Кирилл Беззубцев. Бронзу взяла команда "Гвардия", где как лучший игрок отличился Олег Ниязов.