Тихоокеанское
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12:07, | Новости спорта Сахалина и Курил

Островные регбисты сразились за Кубок Сахалинской области

Островные регбисты сразились за Кубок Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кубок Сахалинской области по регби на снегу, приуроченный ко Дню защитника Отечества, прошёл на площадке учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Приятно осознавать, что проведение февральского турнира по регби на снегу становится замечательной спортивной традицией на нашей островной земле. Поздравляю вас с этим праздником спорта, желаю красивых заносов, жёстких захватов и волевой победы, - открыл соревнования торжественной речью ветеран сахалинского регби Олег Фанков.

В соревнованиях принимали участие 6 команд из Южно-Сахалинска и Корсакова. Матчи проходили по круговой системе. За одну победу присваивалось 1 очко, а за 5 очков перевеса в итоговом счете каждого матча добавляется еще 1 балл. Таким образом, если команда сыграла 5:0, то ей назначается бонусное очко.

- Регби - это игра, которая испытывает каждого из нас на прочность, проверяет наши умения работать в команде и наши способности адаптироваться к суровым условиям. При этом на поле происходит эмоциональная разрядка, выходит весь негатив и стресс, - рассказал член региональной федерации регби Никита Накельский.

После серии жарких матчей определились победители и призеры Кубка. Золото завоевала команда "Триумф-1", а лучшим игроком стал Глеб Дмитриев. Серебро досталось "Шторму", лучший игрок - Кирилл Беззубцев. Бронзу взяла команда "Гвардия", где как лучший игрок отличился Олег Ниязов.

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