Тихоокеанское
информационное агентство
27 Февраля 2024
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Сахалинские баскетболисты разыграли трофей баскетбольного турнира памяти Анатолия Мухлисова

Сахалинские баскетболисты разыграли трофей баскетбольного турнира памяти Анатолия Мухлисова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежегодный турнир по баскетболу памяти Анатолия Мухлисова среди мужских команд Сахалинской области прошёл в Холмске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Участниками состязаний стали команды «Феникс» из Южно-Сахалинска, «Корсаков», «Сивуч» из Невельска и «Холмск». Соревнования прошли в формате финала четырёх.

В первом полуфинальном матче «Холмск» противостоял «Фениксу». Хозяева паркета были результативнее в первых трёх четвертях игры, в которых смогли создать преимущество в 12 очков. Заключительный период прошёл на равных – 18:18. Итоговый счёт – 64:52 в пользу коллектива из Холмска.

Во втором полуфинале «Корсаков» одержал уверенную победу над «Сивучем» со счётом 78:60.

Основное время матча за третье место между «Фениксом» и «Сивучем» команды закончили с равным счётом – 63:63. В овертайме южносахалинцы смогли опередить невельчан, набрав 14 очков против 7 у оппонентов. Итоговый счёт матча – 77:70. «Феникс» забрал бронзу турнира.

В заключительной встрече в борьбе за Кубок победителя турнира на паркет вышли «Холмск» и «Корсаков».

В первой половине матча игра лучше сложилась у гостей из Корсакова с преимуществом в счёте 33:28 перед уходом на большой перерыв. В третьем и четвёртом периодах холмчане отыгрались и к финальной сирене заработали преимущество в 2 очка. Итоговый счёт 54:56.

- Турнир является одним из главных баскетбольных соревнований в Холмске. Ежегодно мы проводим его в память об Анатолии Мухлисове – известном не только в Холмске, но и в области корреспонденте газеты «Сахалинский моряк». В последние годы нашей команде не удавалось подняться на высшую ступень пьедестала, и вот, наконец-то, ребята заняли долгожданное и очень значимое для нас первое место, - отметил тренер холмской команды, организатор турнира Кирилл Варварин.

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