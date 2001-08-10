Сахалинские баскетболисты разыграли трофей баскетбольного турнира памяти Анатолия Мухлисова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежегодный турнир по баскетболу памяти Анатолия Мухлисова среди мужских команд Сахалинской области прошёл в Холмске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Участниками состязаний стали команды «Феникс» из Южно-Сахалинска, «Корсаков», «Сивуч» из Невельска и «Холмск». Соревнования прошли в формате финала четырёх.

В первом полуфинальном матче «Холмск» противостоял «Фениксу». Хозяева паркета были результативнее в первых трёх четвертях игры, в которых смогли создать преимущество в 12 очков. Заключительный период прошёл на равных – 18:18. Итоговый счёт – 64:52 в пользу коллектива из Холмска.

Во втором полуфинале «Корсаков» одержал уверенную победу над «Сивучем» со счётом 78:60.

Основное время матча за третье место между «Фениксом» и «Сивучем» команды закончили с равным счётом – 63:63. В овертайме южносахалинцы смогли опередить невельчан, набрав 14 очков против 7 у оппонентов. Итоговый счёт матча – 77:70. «Феникс» забрал бронзу турнира.

В заключительной встрече в борьбе за Кубок победителя турнира на паркет вышли «Холмск» и «Корсаков».

В первой половине матча игра лучше сложилась у гостей из Корсакова с преимуществом в счёте 33:28 перед уходом на большой перерыв. В третьем и четвёртом периодах холмчане отыгрались и к финальной сирене заработали преимущество в 2 очка. Итоговый счёт 54:56.

- Турнир является одним из главных баскетбольных соревнований в Холмске. Ежегодно мы проводим его в память об Анатолии Мухлисове – известном не только в Холмске, но и в области корреспонденте газеты «Сахалинский моряк». В последние годы нашей команде не удавалось подняться на высшую ступень пьедестала, и вот, наконец-то, ребята заняли долгожданное и очень значимое для нас первое место, - отметил тренер холмской команды, организатор турнира Кирилл Варварин.