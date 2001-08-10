Сахалинские акробаты завоевали 18 медалей на дальневосточных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы успешно выступили на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по прыжкам на батуте. Соревнования проходили Комсомольске-на-Амуре и собрали 243 спортсмена Хабаровского, Приморского краев, Магаданской и Сахалинской областей, рассказали ТИА "Острова" в региональнеом минспорте.

- Соревнования проводились в веденном в прошлом году в эксплуатацию спортивном комплексе «Центр сложнокоординационных видов спорта». Зал для прыжков на батуте в этом центре, как по габаритам, так и по оснащению не имеет аналогов во всей России, соответственно нашим ребятам удалось не только принять участие в соревнованиях, но и в последствии провести тренировку на профессиональном тренировочном оборудовании с целью изучения новых более сложных упражнений, - отметил президент сахалинской федерации по прыжкам на батуте Евгений Закраевский.

Островной регион представляли 20 спортсменов. Им предстояло проявить себя в прыжках на акробатической дорожке, на двойном минитрампе и индивидуальных и синхронных прыжках на батуте.

По результатам выступлений золото на дорожке завоевали Никита Белов, Александр Ветров, Анастасия Густова, Ангелина Дрёмова, Ульяна Киселева и Денис Ушатов. Серебряными призерами стали Софья Беляева, Полина Лучина, Максим Парфенов и Андрей Поздняков. Бронза у Глеба Андросюка, Александра Позднякова, Юлии Шкурко, Ильи Юпашевского.

Прыжки на двойном минитрампе принесли серебряную медаль Ангелине Дрёмовой. В индивидуальных прыжках на батуте Александр Поздняков завоевал бронзу, а в синхронном упражнении Александр вместе с Никитой Беловым показали второй результат соревнований.