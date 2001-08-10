Южно-Сахалинск выбран столицей XXXV Всероссийского Олимпийского дня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск выбран главным местом празднования XXXV Всероссийского Олимпийского дня. В этом году в рамках мероприятия островную столицу посетят олимпийские чемпионы и руководство Олимпийского комитета России, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском минспорте.

Формат праздника охватит все группы населения. Гостей будут ждать семейные эстафеты, мастер-классы, открытые тренировки, а также соревнования по баскетболу, гандболу, пауэрлифтингу, русской борьбе, пляжному самбо и другим видам спорта.

Чтобы гармонично объединить все события в одном месте, организаторы выбрали площадки в городском парке имени Гагарина. Свои идеи и наработки директор центра спортивной подготовки Сахалинской области Алексей Никонов и председатель Олимпийского совета островного региона Владислав Глухов лично обсудили с президентом ОКР Станиславом Поздняковым.

- Всероссийский Олимпийский день – это массовое спортивное мероприятие, поэтому для его празднования необходима обширная локация с большим количеством свободного пространства. На наш взгляд, этот парк отлично подходит – здесь есть и спортивные объекты, и места отдыха горожан, а наличие леса и озера дополнительно принесет всем гостям и участникам эстетическое удовольствие, - отметил глава Олимпийского комитета России.

В 2024 году Всероссийский Олимпийский день отметят по всей стране в воскресенье 23 июня. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», реализуемого по инициативе президента РФ Владимира Путина.