Сахалин примет чемпионат России по сноуборду среди глухих

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат России по спорту глухих (сноуборд) состоится в Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования пройдут с 17 по 19 февраля в Южно-Сахалинске.

На сегодняшний день заявки на участие в состязаниях подали спортсмены, представляющие Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбургскую, Новосибирскую и Московскую области, Ханты-Мансийский автономный округ (Югра), а также островной регион.

Сноубордистов будет ожидать четыре дисциплины. Демонстрировать свои силы в слаломе, слалом-гиганте и параллельном слаломе они будут на склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Заезды в ски-кроссе пройдут на трассе горы Парковой (Городуха).