Сахалинские каратисты взяли три медали всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные спортсмены стали обладателями трёх медалей всероссийских соревнований по каратэ "Кубок Прииртышья" и межрегионального турнира "Омские звёзды", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания собрали более 1000 участников со всех регионов России. Сахалинскую область представляли воспитанники спортшколы восточных видов единоборств.

По итогам соревнований сахалинцы завоевали одну золотую и две серебряные награды.

Вячеслав Хан (тренер Анастасия Ким) стал победителем в категории «юноши 12-13 лет, до 50 кг» «Кубка Прииртышья». На этих же состязаниях Максим Мышев (тренер Александр Рим) поднялся на вторую ступень пьедестала в категории «юноши 12-13 лет, до 45 кг».

Тимофей Парамонов (тренер Алексей Новиков) занял второе место в категории «юноши 10-11 лет до 38 кг» турнира «Омские звезды».