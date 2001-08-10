Тихоокеанское
информационное агентство
23 Января 2024
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16:05, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские каратисты взяли три медали всероссийских соревнований

Сахалинские каратисты взяли три медали всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные спортсмены стали обладателями трёх медалей всероссийских соревнований по каратэ "Кубок Прииртышья" и межрегионального турнира "Омские звёзды", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания собрали более 1000 участников со всех регионов России. Сахалинскую область представляли воспитанники спортшколы восточных видов единоборств.

По итогам соревнований сахалинцы завоевали одну золотую и две серебряные награды.

Вячеслав Хан (тренер Анастасия Ким) стал победителем в категории «юноши 12-13 лет, до 50 кг» «Кубка Прииртышья». На этих же состязаниях Максим Мышев (тренер Александр Рим) поднялся на вторую ступень пьедестала в категории «юноши 12-13 лет, до 45 кг».

Тимофей Парамонов (тренер Алексей Новиков) занял второе место в категории «юноши 10-11 лет до 38 кг» турнира «Омские звезды».

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