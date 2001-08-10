Тихоокеанское
информационное агентство
27 Декабря 2023
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13:23, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская область стала лучшей на Спартакиаде молодежи России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Минспорте России состоялась церемония вручения государственных и ведомственных наград, а также коллегия по итогам 2023 года и планам на 2024, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Островной регион на мероприятии представлял заместитель министра спорта Станислав Тюрин. Ему вручили Кубок от Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина – Сахалинская область заняла первое место по итогам IV зимней Спартакиады молодежи России 2023 года в группе регионов с населением до одного миллиона человек.

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