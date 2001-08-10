Тихоокеанское
информационное агентство
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16:40, | Новости спорта Сахалина и Курил

2 декабря на сахалинском "Горном воздухе" стартует зимний сезон

2 декабря на сахалинском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 декабря в 12:00 состоится техническое открытие зимнего сезона на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух». Гостям будут доступны для спуска сразу три трассы: «Юго-западный серпантин», «Запад верх» и «Запад низ», рассказали ТИА "Острова"в региональном минспорте.

Сотрудники комплекса активно подготавливают склоны. Сейчас на горе Большевик работают снегоуплотнительные машины – ратраки.

Обращаем внимание, что склоны работают в тестовом режиме.

Также с 1 декабря начинает действовать зимняя тарифная сетка, цены которой сохранились на уровне сезона 2022/2023.

Напоминаем, что пополнить ски-пасс можно не только в кассах, но и через приложение «Горный воздух» или на сайте комплекса.

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