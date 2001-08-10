На Сахалине стартовали чемпионат и первенство по северному многоборью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Ногликах в борьбу за медали чемпионата и первенства по северному многоборью и национальным видам спорта вступили более 50 спортсменов. Им предстоит проявить себя в шести дисциплинах: стрельбе из лука, метании топора, беге с палкой, тройном прыжке, метании тынзяна на хорей и прыжках через нарты, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В соревнованиях принимают участие команды из Тымовского, Поронайского, Охинского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского районов и Южно-Сахалинска. Возраст спортсменов - от 15 лет и старше.
Состязания продлятся четыре дня. По их итогам определят лучших спортсменов в командном и личном зачетах.
Президент Владимир Путин неоднократно отмечал важность развития национальных видов спорта, как отражающих культуру и сам дух народов России. При этом глава государства подчеркивал, что популяризировать их необходимо, в первую очередь, внутри страны, как массовые общедоступные виды спорта.
Фотографии ногликской газеты «Знамя труда».
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