"Единая Россия" к 85-летию самбо провела в Москве II Всероссийский форум "Время самбо"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

II Всероссийский форум «Время самбо», организаторами которого выступают партпроект «Zа самбо» и профильная спортивная федерация, собрал более тысячи участников из регионов в Международном центре самбо в Лужниках. Это действующие спортсмены и ветераны самбо, тренеры, координаторы партпроекта, делегаты межрегиональных форумов, которые прошли в Удмуртии, Башкортостане, Московской и Оренбургской областях и других субъектах.

Приветствие участникам форума «Единой России» направил Президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что юбилей этого вида спорта – хороший повод вспомнить о многих поколениях выдающихся соотечественников, атлетов, тренеров, организаторов спорта: благодаря заложенным ими замечательным традициям реализуются масштабные, востребованные проекты, нацеленные на продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни.

«Одним из них является День самбо, который ранее проводился по инициативе и при поддержке самих спортсменов и энтузиастов. Убеждён – широкое празднование этого события будет способствовать популяризации данного единоборства, вовлечению в его орбиту людей разного возраста, молодёжи, гармоничному воспитанию подрастающего поколения», – зачитал текст обращения помощник Президента, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин.

На пленарном заседании форума обсудили реализацию партпроекта, развитие инфраструктуры для занятий самбо в школах, вузах и на селе, вопросы подготовки тренеров, роли самбо в патриотическом воспитании, обменялись успешными региональными практиками по развитию этого вида спорта и подвели предварительные итоги 2023 года.

Секретарь Генсовета «Единой России», председатель общественного совета партпроекта «Zа самбо» Андрей Турчак сообщил, что более тысячи секций самбо открыто по всей стране по партпроекту «Единой России», в них занимаются свыше 100 тысяч человек. Более 2 тысяч школ и 130 вузов оборудованы спортзалами для занятий.

«В проекте «Самбо - в школу!» участвует 2,7 тысяч учебных заведений и порядка 700 тысяч детей. Только в текущем году в стране прошло более 200 значимых официальных спортивных соревнований по самбо. Впервые дан старт «Школьной лиге самбо», - отметил Андрей Турчак.

Он напомнил, что «Единая Россия» на протяжении многих лет развивает инфраструктуру для занятий спортом в целом по стране.

«Мы строим ФОКи, спортивные площадки, ремонтируем и оборудуем спортивные залы. Наша общая задача – сделать самбо доступным каждому. Чтобы в каждом городе, в каждом населённом пункте, в самом маленьком и удалённом, был свой спортивный зал и была открыта своя секция самбо», - сказал он.

Андрей Турчак предложил закрепить принцип доступности секций самбо в региональных программах развития этого вида спорта. По его словам, важно при этом обеспечить доступность таких секций прежде всего для многодетных, малообеспеченных семей и для семей участников специальной военной операции.

Секретарь Генсовета партии подчеркнул, что самбо воспитывает настоящих патриотов, Героев, самоотверженных людей, которые точно знают, что такое защита своей семьи.

«Многие наши прославленные самбисты, не задумываясь, откликнулись на призыв Родины, пошли добровольцами на фронт и принимают сейчас участие в специальной военной операции. Это настоящие бойцы, чьё мужество и героизм были отмечены государственными наградами», - сказал он.

Также Андрей Турчак объявил минуту молчания в память о спортсменах и тренерах, погибших в ходе спецоперации.

Председатель МГЕР Антон Демидов рассказал, что «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» открыли десятки секций самбо в новых регионах, все они оснащаются инвентарём, для них готовятся тренеры.

«МГЕР в следующем году планирует к запуску 10 залов самбо в самых отдалённых местах: Северодонецке, Лисичанске, Энергодаре, Ждановке, Шахтерске. Идея этого спорта — не нападение, а активная защита и оборона. Самбо — спорт про силу, про уверенность, про здоровый образ жизни и патриотизм», — сказал он на пленарном заседании форума.

В свою очередь координатор партпроекта, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев предложил включить самбо в перечень дисциплин Всемирных игр дружбы, которые пройдут в России в 2024 году.

«Отечественный вид спорта становится всё более популярным и известным. Он интересен для детей и понятен для взрослых. В этом году впервые прошла серия соревнований Гран-при по самбо в Краснодаре, Уфе, Казани. Финал состоится в городе Верхняя Пышма. Также самбо представлено на крупных международных мероприятиях - Всемирные игры, Игры СНГ, Сурдолимпийские игры», - рассказал он.

На площадке форума Всероссийская федерация самбо учредила Знамя самбо, Клятву самбиста и его Кодекс. Также прошла церемония гашения марки к 85-летию самбо.

Напомним, «Единая Россия» запустила партпроект «Zа самбо» в июле 2022 года. Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Председатель общественного совета партпроекта «Zа самбо» – секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Целью проекта является развитие и популяризация самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо в сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо.

«На Сахалине и Курилах отмечается рост интереса к занятиям самбо. Так, на первенство области, посвященное Всероссийскому дню самбо, в этом году впервые приехали спортсмены из Северо-Курильска. Это прямое следствие внимания, которое уделяет развитию самбо президент РФ Владимир Путин, а также федеральным проектам «Zа Самбо» и «Самбо в школу». В муниципалитетах островного региона открываются новые секции, растет число занимающихся. В Южно-Сахалинске введён в эксплуатацию Центр единоборств, где созданы все условия для тренировок. Благодаря такому комплексному подходу к работе имена сахалинских спортсменов всё чаще и чаще звучат на соревнованиях всероссийского и международного уровня», - подчеркнул министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.