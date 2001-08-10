На Сахалине стартовали Всероссийские соревнования по парашютному спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске дали старт Всероссийским соревнованиям по парашютному спорту в аэротрубных дисциплинах "Крылья Сахалина - 2023". В них принимают участие около 30 спортсменов из Хабаровского, Приморского, Красноярского краев, Сахалинской, Московской, Ленинградской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- В нашей стране более 50 региональных спортивных федераций парашютного спорта, а сахалинская - одна из передовых. Мы проводим эти соревнования в Южно-Сахалинске уже во второй раз и, ваши спортсмены составляют серьезную конкуренцию для представителей других областей. С появлением и активным распространением аэродинамических комплексов по всей стране растут количество участников и возрастные группы, а это значит, что и уровень подготовки спортсменов будет постоянно повышаться, - рассказал главный судья соревнований, главный тренер сборной России по парашютному спорту Вадим Ниязов.

Спортсменам предстоит проявить себя в трех дисциплинах: вертикальной, горизонтальной акробатике и фристайле. Выступать спортсмены будут "двойками".

- В прошлом году мы забрали все призовые места на этих стартах. Эти соревнования для нас, в первую очередь, подготовка к чемпионату России, который пройдет в конце ноября в Санкт-Петербурге, и мы намерены подтвердить свой чемпионский статус, - отметила тренер по парашютному спорту и участница соревнований Анна Левшина.