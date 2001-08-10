Сахалин присоединится к всероссийскому проекту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область в этом сезоне присоединится к всероссийскому социальному проекту "Биатлон в школу". О запуске новой для островного региона программы стало известно в ходе встречи первого заместителя губернатора Сергея Байдакова и четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону, руководителя всероссийского проекта "Биатлон в школу" Александра Тихонова. Легендарный спортсмен в качестве подарка передал Сахалинской области сертификат на приобретение 55 комплектов для биатлона. Общая стоимость снаряжения - более 6 миллионов рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Александр Иванович, от лица губернатора выражаю вам благодарность за участие в спортивной жизни нашего региона. Уверен, проект "Биатлон в школу" понравится нашим детям и откроет новые таланты. Мы всегда приветствуем такие инициативы, поскольку сахалинцы и курильчане относятся к физической культуре с особой любовью. Причем спортом увлечено не только подрастающие поколение, но и люди в возрасте. Это стало возможным благодаря строительству спортивных площадок и крупных комплексов, запуску различных социальных программ. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество, - отметил Сергей Байдаков.

- Образовательная программа "Биатлон в школу" одобрена Президентом России Владимиром Путиным, реализуется более чем в 20 регионах страны. Теперь проект заработает и на Сахалине. Мне уже удалось побывать у вас на биатлонном комплексе. Такого количества желающих заниматься спортом я не видел нигде. Люди идут с детьми, это очень здорово. Когда будут доставлены 55 комплектов для биатлона, мы снова прилетим сюда, поучаствуем в организации занятий. Поражен Южно-Сахалинском - прекрасные спортивные сооружения и чистый город. Также хочется отметить вашу работу с людьми старшего поколения. Я не знаю других регионов России, где люди в возрасте бесплатно бы ходили в бассейн, играли в хоккей, - подчеркнул Александр Тихонов.

Комплекты для биатлона передадут островным общеобразовательным школам и областной спортшколе олимпийского резерва зимних видов спорта. Также снаряжением обеспечат старшее поколение спортсменов - участников регионального проекта "Сахалинское долголетие".