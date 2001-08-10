Легендарный биатлонист Александр Тихонов встретился с южно-сахалинскими спортсменами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске с рабочей поездкой находится легенда отечественного спорта Александр Тихонов. В последние несколько дней он ознакомился в городе с крупными спортивными объектами. В свое время четырехкратный олимпийский чемпион приложил немало усилий для развития на острове зимних видов спорта, рассказали ТИА "Острова" в городской адмитнистрации.

- Я поражен, как изменился город, - сказал Александр Тихонов. - Я его просто не узнаю. Самое главное, я посмотрел спортивные сооружения. Достойные объекты. А какая чистота в Южно-Сахалинске. Это означает, что руководство города относится к своей работе с большой душой.

Во вторник Александр Тихонов встретился с мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным. Впервые на острове именитый спортсмен побывал более полувека назад, когда готовился к Олимпиаде в Японии. После он не раз сюда возвращался. А в статусе президента Союза биатлонистов России Александр Иванович помогал возрождать на Сахалине лыжные гонки со стрельбой из винтовки.

- Отрадно, что вы продолжаете активную работу по продвижению спорта и наставничеству. Это важная миссия - через любовь к спорту воспитывать у молодежи любовь к Родине, патриотизм, чтобы ребята с гордостью прославляли своими достижениями нашу страну, - отметил мэр Сергей Надсадин.

Несмотря на плотный график пребывания в Южно-Сахалинске Александр Тихонов уделил внимание молодому поколению спортсменов. Ребята смогли пообщаться с олимпийским чемпионом и задать ему интересующие вопросы. На встрече также присутствовали руководители спортивных школ и серебряные волонтеры.

- Сам занимаюсь спортом и много нового сегодня для себя услышал. Так скажем, поймал мотивацию. Александр Иванович говорил нам про соревновательный дух, который всегда важен перед стартом, - рассказал студент Сахалинского государственного университета Никита Фролов.

Отметим, сегодня Александр Тихонов является руководителем всероссийского проекта "Биатлон в школу". Планируется, что в ближайшее время в Сахалинскую область будет доставлено 55 комплектов мобильных комплексов для биатлона. Таким образом, у школьников появится возможность развивать навыки меткой стрельбы. Александр Иванович, в свою очередь, пообещал еще раз вернуться на остров и дать ребятам чемпионский мастер-класс.