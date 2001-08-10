Сахалинские каратисты завоевали 24 награды на Международных и Всероссийских соревнованиях «Кубок маршала А. И. Покрышкина»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Новосибирске состоялись XX Международные и Всероссийские соревнования по карате «Кубок маршала А. И. Покрышкина». Он собрал более 1700 участников из 27 регионов России, а также из Республики Беларусь, Киргизии, Казахстана и Ирана.

Сахалинскую область представляли 79 спортсменов из Южно-Сахалинска, Холмска и Южно-Курильска. Каратисты завоевали восемь золотых, четыре серебряных и двенадцать бронзовых медалей.

В общем зачете островная команда заняла второе место, с разницей в одну медаль, уступив лишь представителям Алтайского края.