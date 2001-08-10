Поронайцы приняли участие в спартакиаде среди инвалидов Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На протяжении четырех дней на базе учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске проходила XIV Спартакиада среди инвалидов Сахалинской области. Более 80 участников из областного центра, Поронайского, Корсаковского, Невельского, Углегорского, Смирныховского, Долинского и Холмского районов соревновались в легкой атлетике, стрельбе из огнестрельного оружия и настольном теннисе.

По итогам всех дисциплин команда поронайцев заняла 6 место в турнирной таблице. Победителем в соревнованиях стали инвалиды из Южно-Сахалинска.

Лучшие результаты поронайцы показали в стрельбе из огнестрельного оружия, прыжках в длину и беге на 60 метров. В состязаниях на толкание ядра среди мужчин в зачете «Легкой атлетики» и турнире по теннису поронайцы заняли 2 место.