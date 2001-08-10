Южносахалинцы привезли 6 медалей со Всероссийского турнира по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцы Павел Новиков и Илья Серебряков стали обладателями призовых мест на Всероссийском турнире Специальной олимпиады по плаванию «Победим вместе». Большое спортивное мероприятие проходило в Казани с 4 по 9 октября, роассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Копилка побед Павла Новикова пополнилась двумя золотыми медалями. Блестяще представил областной центр Илья Серебряков. Среди его достижений — золотая и серебряная медали, а также две бронзы. Ребята соревновались в 4 стилях и на различных дистанциях.

Соревнование, собравшее в этом году более 200 участников из России, Италии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, стало важным событием для ребят, а также для их родителей и тренера по адаптивной физкультуре МАУ ДО " СШ по плаванию города Южно-Сахалинска" Оксаны Новик.

Оксана Викторовна отмечает, что её ученики уже четвертый год участвуют в турнире, и каждый раз возвращаются домой с медалями.

– Ребята регулярно тренируются в городском бассейне. Они большие молодцы. Для нас настоящая награда — видеть, как им помогают занятия плаванием. Будем продолжать выезжать на соревнования. Моя мечта — показывать достижения учеников в других регионах, вдохновлять их на новые успехи, – рассказала Оксана Новик.

Пловцы привозят с олимпиады не только медали, но и хорошее настроение. Своими впечатлениями от турнира поделился Илья Серебряков.

– Очень большое желание выиграть. Оксана Викторовна говорила мне — будь сильным.. И у меня это получается, – сказал Илья.

Добавим, турнир «Победим вместе» проводится в России 7 лет. Уже пятый год он собирает участников в Казани.