На Сахалине определили лучших островных каратистов по киокушин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат и первенство Сахалинской области по киокушин прошли в Южно-Сахалинске. Участие в соревнованиях приняли более 100 каратистов из островной столицы, Томаринского и Невельского районов. Местом проведения схваток традиционно стал спортивных зал СШОР по греко-римской борьбе, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования проходили в категориях "ката" и "кумитэ".

- Ребята только включаются в работу после летних каникул. Есть ошибки и недочёты, которые нам за месяц нужно исправить. Уже в середине ноября некоторые выступят на дальневосточных соревнованиях, - рассказал председатель федерации киокушин Сахалинской области Александр Баканов.

Победителями в категории "ката" стали Артем Кузнецов, Алиса Бородина, Макар Махутов, Александр Иванов, Алиса Мороз и Данил Мирошниченко. В категории "кумитэ" победу праздновали Александр Тен, Сергей Каплун, Микаэль Мин, Дмитрий Кулик, Анастасия Попова, Данил Мирошниченко, Владислав Пантела, Ярослав Ралдугин, Полина Савицкая, Артем Афанасьев, Дмитрий Васильев, Игорь Красноженов и Марк Мещерягин.

Региональные соревнования являются отборочным этапом первенства Дальневосточного федерального округа, которое пройдёт в Хабаровске с 10 по 13 ноября.