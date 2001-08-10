В Южно-Сахалинске дали старт "Сахалинской многодневке"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островной столице стартовали региональные соревнования по спортивному ориентированию бегом «Сахалинская многодневка». В первый день состязаний, которые проходили в лесном массиве лыжно-биатлонного комплекса "Триумф", на трассу вышли больше 90 спортсменов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Участие в «многодневке» принимают атлеты в возрасте от 8 лет из Анивы, Корсакова, Долинска, Углегорска, Холмска и Южно-Сахалинска. Для них подготовили три соревновательные дистанции: классический кросс, кросс-лонг и спринт.
Победителями в своих возрастных группах стали Василиса Конькова (Ж12), Михаил Федорченко (М12), Маргарита Самойлова (Ж14), Роман Швецов (М14), Дарина Лукина (Ж16), Сергей Шушаков (М16), Мария Бабенко (Ж21), Сергей Бондарев (М21), Татьяна Устинова (Ж35) и Дмитрий Котенев (М35).
Следующие этапы соревнований пройдут 14 и 15 октября в лесных массивах аэродрома Пушистого и южно-сахалинского городского парка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
17:05 5 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск определил три самых популярных направления для путешествий среди жителей региона
13:11 6 Октября Объекты потребительского рынка Южно-Сахалинска работают в штатном режиме
16:12 3 Октября За последние 5 лет в Южно-Сахалинске свои жилищные условия улучшили 3886 семей
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
15:13 15 Сентября За первое полугодие на Сахалине заготовлено более 100 тысяч кубометров лесоматериалов
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
- 15:42 11 Сентября Покупка смартфона Xiaomi на OZON
Выбор редакции
- 13:14 Вчера В Южно-Сахалинске продолжается подключение жилых домов к теплу
- 10:26 Вчера На Сахалине будут судить владельца рыбного цеха за оборот немаркированной продукции
- 09:59 6 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск запустил курс по гостеприимству
- 09:33 5 Октября Сахалинский гимнаст стал серебряным призером на Всероссийских соревнованиях в Новосибирске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?