В Южно-Сахалинске дали старт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице стартовали региональные соревнования по спортивному ориентированию бегом «Сахалинская многодневка». В первый день состязаний, которые проходили в лесном массиве лыжно-биатлонного комплекса "Триумф", на трассу вышли больше 90 спортсменов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Участие в «многодневке» принимают атлеты в возрасте от 8 лет из Анивы, Корсакова, Долинска, Углегорска, Холмска и Южно-Сахалинска. Для них подготовили три соревновательные дистанции: классический кросс, кросс-лонг и спринт.

Победителями в своих возрастных группах стали Василиса Конькова (Ж12), Михаил Федорченко (М12), Маргарита Самойлова (Ж14), Роман Швецов (М14), Дарина Лукина (Ж16), Сергей Шушаков (М16), Мария Бабенко (Ж21), Сергей Бондарев (М21), Татьяна Устинова (Ж35) и Дмитрий Котенев (М35).

Следующие этапы соревнований пройдут 14 и 15 октября в лесных массивах аэродрома Пушистого и южно-сахалинского городского парка.