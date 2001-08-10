На Сахалин прибыли мировые звезды плавания для участия в "СахМастерс-2023"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинск продолжают прибывать пловцы со всей России для участия в I Международном турнире по плаванию "СахМастерс-2023". Сегодня в островной регион прилетели двукратный чемпион Олимпиады в Атланте Денис Панкратов и призеры Олимпийских игр в Лондоне Анастасия и Сергей Фесиковы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском минспорте.
- В первую очередь нам хочется поделиться опытом с другими пловцами, с воспитанниками сахалинских спортивных школ по плаванию. Мы понимаем, как это важно. Постараемся подарить юным спортсменам мотивацию и амбиции становится сильнее. Что касается моего участия в «СахМастерс» как пловца, то тут есть свои особенности. Я полгода восстанавливался после травмы и эти соревнования станут первыми для меня за долгое время. Нужно понять, насколько мои результаты и показатели актуальны на сегодняшний день. Поэтому и дистанцию выбрал не самую сложную для себя, но любимую – 50 метров на спине. Возможно, буду участвовать в эстафете, но этот момент еще обговаривается, - рассказал Сергей Фесиков.
Олимпийский чемпион Денис Панкратов прилетел на турнир в роли спортивного журналиста и комментатора. Он с 2015 года комментирует соревнования по плаванию и лыжным гонкам на телеканале «Матч ТВ».
- Когда только начинал комментировать, то было вообще легко, потому что чаще всего я был в роли приглашенного гостя и только помогал своими познаниями в плавании. Спустя некоторое время начал работать самостоятельно, и тут уже нужна была подготовка. К «СахМастерс» готовился недолго. Просто я из тех, кто основную часть подготовки проводит непосредственно на месте перед соревнованиями. Я общаюсь с тренерами, спортсменами, своими друзьями – они и настраивают меня, и делятся всей необходимой информацией для успешного комментирования, - рассказал Денис Панкратов.
Он отметил, что на Сахалине впервые, и очень хочет попробовать настоящую сахалинскую уху.
Анастасия Фесикова в Южно-Сахалинске тоже впервые. В «СахМастерс» она выступит в роли участницы на дистанции 50 метров на спине.
- Приехала на соревнования не в самой лучшей спортивной форме, но какие-то высокие задачи перед собой не ставлю. Мне будет приятно передать свой спортивный опыт молодому поколению. Мы проведем мастер-классы для юных сахалинских пловцов и это здорово. Как показывает практика, порой детям очень важно даже прикоснуться и увидеть вживую человека, который добился высоких результатов на уровне Олимпиады или чемпионата мира. Самое главное – это вдохнуть в детей веру в то, что нет предела твоим возможностями, просто нужно работать. Также полезно делиться опытом и со взрослыми спортсменами. Общение и новые знакомства на «СахМастерс», уверена, дадут мне такую возможность, - поделилась Анастасия Фесикова.
Напомним, что I Международный турнир по плаванию «СахМастерс-2023» стартуют уже завтра 22 сентября в 50-метровом бассейне спортивной школы водных видов спорта. Первые заплывы начнутся в 10:00. Приглашаем всех желающих поддержать спортсменов. Вход свободный.
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