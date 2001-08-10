В сахалинской спортшколе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К участию приглашаются дети и взрослые, которые неравнодушны к спорту и умеют рисовать, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Требования к эскизам просты: талисман спортивной школы «Кристалл» должен вызывать позитивные эмоции, быть интересным и оригинальным, являться отражением сути и духа нашего спортивного учреждения, отражать культурные особенности островного региона, интуитивно понятные большинству людей самых разных возрастов.

Конкурсные работы с изображением талисмана (эскизы), выполненные в графических программах или с помощью красок/карандашей/мелков/фломастеров с комментарием (текстом, объясняющим выбор талисмана), указанием фамилии, имени, отчества автора и контактного телефона нужно присылать на электронный адрес организатора конкурса: [email protected] в виде файла в любом из следующих форматов: JPG, PNG, PDF с изображением (рисунком) объемом не более 5Мб.

Прием работ с 15 сентября по 6 октября 2023 года.

Главный приз: умная колонка. Авторы лучших работ также будут поощрены ценными призами.

Победителя объявят на открытии нового сезона первенства Юниорской хоккейной лиги 7 октября на льду СШ «Кристалл».