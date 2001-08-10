Сахалинка Анна Бойко завоевала золото на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанница южно-сахалинской спортшколы игровых видов спорта Анна Бойко (тренер Елена Шеренкова) завоевала золото на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 19 лет. Они проходят в подмосковном комплексе «Лисья нора», где участвуют около 300 спортсменов из 33 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинка показала лучший результат состязаний в олимпийской дисциплине «стрельба на 10 метров из пневматической винтовки». Это не первое высокое достижение островной спортсменки. В этом году с первенства России в Ижевске Анна привезла две золотые медали в индивидуальном и командном упражнениях, что принесло ей победу в региональном конкурсе «Спортсмен месяца» в мае.

Анна Бойко является спортсменкой центра спортивной подготовки Сахалинской области.