На Сахалине разыграли медали чемпионата по джип-триалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Лесном Корсаковского района состоялся чемпионат Сахалинской области по джип-триалу Rainforest Challenge Sakhalin. 22 экипажа из разных регионов Дальнего Востока в течение трех дней демонстрировали навыки управления автомобилями и квадроциклами на бездорожье, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования проходили в четырёх категориях: R1 – глубоко усовершенствованные авто или специально построенные для состязаний болиды - «котлеты»; R2 – модернизированные для бездорожья машины; R3 – гражданские внедорожники с лебёдкой и минимальными доработками; В ATV/UTV принимали участие квадроциклы различных модификаций.

Участников ждали небольшие по протяженности спецучастки с лимитом времени 15 минут, но требующие напряжения всех сил экипажа. Большое значение имели мастерство пилота, мощность двигателя машины, скорость сматывания лебедки и высокая прочность внедорожника.

Победителями соревнований стали Сергей Конев и Дмитрий Блинов (R1), Иван Клебанов и Виталий Васильев (R2), Сергей Авдиенко и Алексей Деркач (R3), Андрей Бехтгольд (ATV).

Серебро завоевали Василий Шумаев и Павел Краснухин (R1), Павел и Никита Кацура (R2), Виктор Ведерников и Юрий Малахов (R3), Виталий Добровольский (ATV).

Третий результат показали Константин Игошев и Сергей Макеев (R1), Юрий Юрков и Анвар Низаев (R2), Мария Рыжикова и Егор Моисеев (R3), Данил Аржанкин (ATV).

Фото предоставлено региональной федерацией автомобильного спорта.