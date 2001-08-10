Островной боксер стал победителем всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельчанин Константин Кубарев завоевал золото на всероссийских соревнованиях по боксу "Байкал-2023" памяти чемпиона Олимпийских игр В. К. Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр В. И. Баранникова, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания проходили в Улан-Удэ и собрали 69 спортсменов из 22 регионов страны.

Воспитанник Виктора Денисова выступает в весовой категории "60 кг". Константин Кубарев успешно провел три боя, что сделало его победителем соревнований. Сахалинец также выполнил норматив мастера спорта России по боксу.