Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июля 2023
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Островной боксер стал победителем всероссийских соревнований "Байкал – 2023"
15:54, | Новости спорта Сахалина и Курил

Островной боксер стал победителем всероссийских соревнований "Байкал – 2023"

Островной боксер стал победителем всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельчанин Константин Кубарев завоевал золото на всероссийских соревнованиях по боксу "Байкал-2023" памяти чемпиона Олимпийских игр В. К. Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр В. И. Баранникова, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания проходили в Улан-Удэ и собрали 69 спортсменов из 22 регионов страны.

Воспитанник Виктора Денисова выступает в весовой категории "60 кг". Константин Кубарев успешно провел три боя, что сделало его победителем соревнований. Сахалинец также выполнил норматив мастера спорта России по боксу.

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