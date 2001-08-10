Стартовала регистрация на сахалинский триатлон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы и гости острова могут подать заявку на участие в VII открытом региональном соревновании по триатлону "IronSakh Vol.7". Мероприятие пройдет 26 августа на территории санатория-профилактория "Лесное озеро", села Охотского Корсаковского района, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Соревнования личные, проводятся отдельно среди мужчин и женщин. Участников ждет велогонка, плавательный и беговой этапы. В зависимости от протяженности дистанции, спортсменам предлагают выбрать одну из пяти дисциплин: супер-спринт (плавание 300 м/велогонка 8 км/бег 2 км), спринт (750 м/20 км/5 км), "Олимпийская" (1,5 км/40 км/10км), HALF 70.3 (1930 м/90км/21.1км), супер-спринт (для лиц с ПОДА) (300м/8км/2км).

К участию допускаются физически подготовленные спортсмены старше 18 лет, имеющие медицинский полис, страховку, технически исправный велосипед и вело шлем, кроссовки для бега и купальный костюм.

Зарегистрироваться можно по ссылке до 24 августа включительно.