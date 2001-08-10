На Сахалине выявили лучших керлингистов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На льду Учебно-тренировочного центра "Восток" прошли соревнования по кёрлингу в рамках VI Спартакиады среди сотрудников учреждений, подведомственных министерству спорта Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Ранее команды выполнили нормативы комплекса ГТО, проверили силы в настольном теннисе, дартсе, боулинге, бильярде и бадминтоне.
11 команд боролись за победу по олимпийской системе плэй-офф. В составе одной команды выступали трое мужчин и три женщины.
- Очень интересная и позитивная игра. Никогда бы не подумал, что в практике она такая захватывающая. Кёрлинг - одновременно азартная игра и в то же время она требует хорошей физической подготовки. Считаю, что нужно непременно развивать данный вид спорта на Сахалине, тем более, что все условия для этого на сегодняшний день у нас имеются,- поделился участник команды СШОР летних видов спорта Виктор Пальшин.
По результатам игр первыми стали представители спортивной школы по волейболу, второе место у команды центра спортивной подготовки Сахалинской области, бронзу завоевали сотрудники спортивной школы водных видов спорта.
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