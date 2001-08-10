Тихоокеанское
информационное агентство
17 Мая 2023
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16:29, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские каратисты завоевали 19 медалей на соревнованиях по киокушин в Хабаровске

Сахалинские каратисты завоевали 19 медалей на соревнованиях по киокушин в Хабаровске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортсмены федерации киокушин Сахалинской области успешно выступили на региональных соревнованиях в Хабаровске. Островные каратисты взяли 7 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Турнир состоялся в минувшие выходные и собрал более 200 участников из Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей. Островной регион на состязаниях представили 20 спортсменов.

Две золотые медали выиграл Макар Махутов. Также первые места в своих категория заняли Семен Кульбашный, Регина Банникова, Иван Сичевский, Станислав Шишов, Андрей Коновалов.

Серебряными призерами стали Амина Кривошеева, Даниил Генералов, Анастасия Попова, Дмитрий Кулик, Никита Кознов, Макар Островский.

Бронзу завоевали Богдан Богданов, Саша Тен, Игорь Красноженов, Савелий Долинский, Андрей Коновалов, Шехроз Додабаев.

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