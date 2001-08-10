Поронайские хоккеисты защищают честь района на областном турнире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Макарове стартовали областные соревнования по хоккею с шайбой в рамках проекта партии "Единая Россия" "Спорт против подворотни". Защищать честь Поронайского городского округа на соревнованиях будет команда-победитель муниципального этапа "Ледяные волки".

Турнир будет проходить в течение всей недели. Финальные игры пойдут в пятницу, 10 января. Игры проходят по круговой системе

В первый день соревнований "Ледяным волкам" предстоит состязаться с командами из Долинска и Ноглик.