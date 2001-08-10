Тихоокеанское
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7 Февраля 2023
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08:16, | Новости спорта Сахалина и Курил

Поронайские хоккеисты защищают честь района на областном турнире "Спорт против подворотни"

Поронайские хоккеисты защищают честь района на областном турнире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Макарове стартовали областные соревнования по хоккею с шайбой в рамках проекта партии "Единая Россия" "Спорт против подворотни". Защищать честь Поронайского городского округа на соревнованиях будет команда-победитель муниципального этапа "Ледяные волки".
 
Турнир будет проходить в течение всей недели. Финальные игры пойдут в пятницу, 10 января. Игры проходят по круговой системе
 
В первый день соревнований "Ледяным волкам" предстоит состязаться с командами из Долинска и Ноглик.

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