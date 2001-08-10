Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Волейболисты из семи населенных пунктов области разыграли медали первенства области по волейболу. На турнире, прошедшем в спортивном комплексе «СШ по волейболу», выступали спортсмены 2007-2008 г.р., рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте

Юношеский турнир собрал четырех участников. Все они представляли «СШ по волейболу».

По словам организаторов, для такого количества команд круговая система является самой оптимальной схемой проведения. То есть, каждый играет с каждым.

С первых же матчей стало понятно, что обладатель золотых медалей определится в игре между «СШ-Динамо» (тренер Андрей Барановский) и «СШ-4» (тренер Алексей Волков).

Так в итоге и получилось. Одержав по две «сухие» победы, фавориты в очном споре решали судьбу титула победителя.

Матч, как и подобает финалу, получился ярким, зрелищным и непредсказуемым.

Шансы выиграть были у обеих сторон. Лучше ими распорядилась команда Андрея Барановского. Она добилась победы на тай-брейке.

ТОП-3:

1. «СШ-Динамо» (тренер Андрей Барановский).

2. «СШ-4» (тренер Алексей Волков).

3. «СШ-1» (тренер Марина Захарова).

Наград за первое место были удостоены Эльдар Бунак, Глеб Глущенко, Никита Ермолов, Максим Матвеев, Захар Шатохин, Алексей Леонтьев, Сергей Ткаченко, Данил Федоров, Сергей Ли, Максим Чернецкий, Степан Савватеев, Егор Соломонюк.

У девушек география участниц оказалась более обширной. Помимо команд «СШ по волейболу» здесь играли волейболистки из Анивы, Ноглик, Тымовска, Углегорска, Холмска и Шахтерска.

На первом этапе десять команд были разделены на две подгруппы. В них шла борьба за две выходящие путевки в полуфинал.

В итоге в подгруппе «А» полуфиналистками стали «СШ-1» (тренер Марина Захарова) и «СШ-2» (тренер Екатерина Бронникова). Они опередили сверстниц из Шахтерска, «СШ-4» (Южно-Сахалинск) и Анивы.

Баталии в подгруппе «Б» завершились победой команды «СШ-3». Подопечные тренера Станислава Филимонова не отдали соперницам ни одной партии. Вместе с ними в полуфинал пробилась команда из Углегорска.

Позади остались представительницы Тымовска, Шахтерска и Холмска.

В полуфинале «СШ-1» разобралась с «Углегорском», а «СШ-3» доказала свое превосходство над «СШ-2».

В матче за седьмое место «СШ-4» выиграла у «Ноглик» (3:1). В игре за пятое место «Тымовск» был сильнее «Шахтерска» (3:1).

Матч за третье место завершился победой «СШ-2» над «Углегорском» (3:0). Точно с таким же счетом завершился и финал, в котором «СШ-1» выиграла у «СШ-3».

Призеры:

1. «СШ-1» (тренер Марина Захарова).

2. «СШ-3» (тренер Станислав Филимонов).

3. «СШ-2» (тренер Екатерина Бронникова).

Состав команды-победительницы: Анастасия и Екатерина Ёжиковы, Софья Портных, Дарья Туркина, Таисия Дробышева, Яна Максутова, София Рубцова.

- Лучшими игроками первенства области были признаны Кирилл Винник, Эльдар Бунак, Кирилл Белоногов, Екатерина Ёжикова, Виктория Королева и Мария Свитлик, - подвели итоги организаторы.