Южно-сахалинские школьники соревнуются в турнире "Белая ладья"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Соревнования проходят в течение недели в городском шахматном клубе между командами из школ областной столицы. 56 школьников из 14 средних общеобразовательных учреждений разыгрывают путевку на областной этап всероссийских соревнований, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Эти масштабные соревнования, которые имеют свою историю, проходят в Южно-Сахалинске уже седьмой год. Всего в них 4 этапа, сначала прошел школьный, сейчас идет муниципальный, затем следует региональный, который назначен на февраль, и самый последний - всероссийский. Сейчас на муниципальном этапе 14 команд, в том числе из -Березняков, Лугового, Ново-Александровска, борются за право пройти на региональный этап - его получат всего 3 команды, - рассказал главный судья соревнований по шахматам "Белая ладья" среди школ Южно-Сахалинска Виталий И.
Соревнования идут по швейцарской системе, где каждому игроку отводится по 60 минут на проведение своей партии с добавлением 30 секунд за каждый ход.
В каждой команде - четверо игроков, как минимум одна из них - девочка.
- Я занимаюсь шахматами достаточно давно, с 1 класса, мне нравится - это развивает мышление, учишься быстрее думать, находить решения, в целом это увлечение мне помогает в жизни, - делится ученица 6б класса лицея № 2 Таисия Дворцова.
- Шахматами увлекаюсь с 6 лет, сначала занимался с тренером, потом продолжил сам. Мне очень нравится это занятие, много раз я побеждал в турнирах и сейчас тоже настроен на победу, - поделился ученик 4 класса школы № 26 Андрей Моисеенко.
Турнир по шахматам проходит в течение недели, по результатам 27 января будут подведены итоги и определены победители. Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками и дипломами, а все члены команды грамотами и медалями.
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