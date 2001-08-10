В Троицком готовятся открыть лыжный сезон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всех любителей лыжных гонок и здорового образа жизни Анивская спортивная школа приглашает на соревнования по случаю открытия лыжного сезона 2022 – 2023. Старт будет дан 17 декабря в 11:00 на лыжной базе в селе Троицкое Анивского района по адресу: с.Троицкое, ул. Центральная 39А, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Принять участие может любой желающий. В зависимости от возрастной категории лыжникам предстоит преодолеть дистанцию от 1 км до 5 км. Для участия в соревнованиях, спортсменам необходимо подать заявку на адрес электронной почты [email protected]