Тихоокеанское
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8 Декабря 2022
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Южно-сахалинские борцы завоевали 10 золотых медалей на областных соревнованиях

Южно-сахалинские борцы завоевали 10 золотых медалей на областных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе успешно выступили на региональном турнире по вольной борьбе в Ногликах памяти тренера-преподавателя Михаила Кучерова, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

Добавим, состязания состоялись в Ногликах 3-4 декабря среди юношей. Участниками состязаний стали более 150 спортсменов со всей Сахалинской области. Ребят и тренеров с заслуженной победой в своих социальных сетях поздравил мэр города Сергей Надсадин. Глава областного центра отметил, что Южно-Сахалинск гордится достижениями спортсменов.

Честь южно-сахалинской спортивной школы отстаивала сборная команда отделения вольной борьбы в составе 31 воспитанника.

Первые места завоевали воспитанники южно-сахалинской спортивной школы: Даниил Соломатин, Руслан Маклаков, Даниил Сапрыкин, Мурад Арипов, Ярослав Дзех, Артем Рошка, Гасан Рамазанов, Егор Суслов, Владислав Карась, Нуржигит Яхияев.

Вторые места заняли: Муслим Расулов, Дени Гайтукаев, Егор Леви, Артем Серээдар, Тимур Кузнецов, Дмитрий Шевченко, Егор Губриенко, Муслим Хадуев. Третьи места по итогам борьбы были присуждены воспитанникам городской спортшколы: Абдулазизу Хамитову, Давиду Матиняну, Виталию Герасимуку.

По словам директора СШОР по греко-римской борьбе Алексея Боженко, прошедший турнир отличался высоким уровнем подготовки спортсменов. Старшая возрастная категория спортсменов — кандидаты в мастера спорта:

- Воспитанники нашей спортивной школы постоянно улучшают свои показатели. В настоящее время мы показываем стабильный результат на состязаниях регионального уровня. Четвертый турнир подряд наши спортсмены забирают большое количество медалей, только золотых 10. Это очень важный показатель работы тренерского состава спортивной школы и целеустремленности наших юных спортсменов.

Отметим, лучшим борцом регионального турнира в возрастной группе 2006-2007 годов рождения признан воспитанник южно-сахалинской спортивной школы Мурад Архипов.

 

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