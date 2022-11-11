Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске проходят всероссийские соревнования по парашютному спорту "Крылья Сахалина-2022". В аэродинамическом комплексе спортшколы по техническим видам спорта состоялась торжественная церемония открытия всероссийских соревнований, а также чемпионата и первенства Сахалинской области по аэродинамическим дисциплинам.

Как рассказал директор школы Дмитрий Третьяков, соревнования собрали более 30 спортсменов - детей и взрослых - из семи регионов страны. Программа рассчитана на два дня.

Ярослав Брезденюк приехал из Хабаровска. Юноше 15 лет. В этот спорт он пришел совсем недавно.

- Адаптировались, полетали два дня, привыкли к потоку, все же он разный в разных трубах. Морально подготовились к старту, - рассказал он. - Благодаря занятиям я, возможно, стал более свободным. Как птица в полете. С детства мечтал летать, у Деда Мороза просил крылья. Когда в моем городе построили аэротрубу, сразу пришел в секцию. Будут обязательно продолжать.

Почетными гостями первого соревновательного дня стали сенатор Андрей Хапочкин, главный федеральный инспектор Иван Терентьев, министр спорта Антон Подшивалов, командир 68 армейского корпуса, генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков, заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук, вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев.

От имени мэра города он поприветствовал организаторов и участников соревнований, отметив, что проведение турнира такого высокого уровня для областного центра имеет огромное значение. Также он напомнил, что с сентября на базе детского сада «Полянка» реализуется региональный пилотный проект «Я лечу», направленный на популяризацию парашютного спорта среди детей.

- Это не просто увлекательные занятия, это новые навыки, хорошие эмоции. Администрация Южно-Сахалинска будет и дальше оказывать всестороннюю поддержку проекту, чтобы он получил продолжение и развитие в других детских садах нашего города, - отметил он.

Участник проекта «Я лечу» Леонид Широков выступил перед спортсменами с показательными упражнениями.

Главный тренер сборной России по парашютному спорту Вадим Ниязов отметил, что парашютный спорт развивается в регионе очень активно. Если три года назад совместно с администрацией Южно-Сахалинска проводился чемпионат города, то сегодня стартуют соревнования всероссийского уровня. Добавим, два года подряд южносахалинцы становятся чемпионами России и обладателями Кубка России. По результатам 2021 года два спортсмена были включены в российскую сборную по парашютному спорту.

Оценивать выступления будут ведущие специалисты со всей страны: судья всероссийской категории, мастер спорта по групповой акробатике Екатерина Поддубная (Москва), судья 1 категории, мастер спорта, рекордсмен России и мира, призер чемпионатов России Александр Давыдов (Кемерово), мастер спорта международного класса, обладатель Кубка Мира, многократный обладатель наград чемпионатов мира и Европы Валентин Ильин (Санкт-Петербург), судья 1 категории Татьяна Кудрявцева (Красноярск), специалист федерации парашютного спорта Мария Шестакова.

Победители получат путевку на соревнования в Кемерово, которые намечены на декабрь.