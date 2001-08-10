В Южно-Сахалинске стартует новый сезон первенства Юниорской хоккейной лиги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В предстоящие выходные на льду спортивной школы «Кристалл» в Южно-Сахалинске состоится первая серия матчей сезона 2022/2023 первенства Сибири и Дальнего Востока по хоккею среди юношей до 18 лет, рассказали ТАИ "Острова" в спортшколе.

В новом сезоне представлять Сахалинскую область будет команда «Кристалл» из одноименной спортшколы. Два предыдущих сезона Сахалин в ЮХЛ представлял «Сахалинский орлан». В этом году тренерским составом и администрацией спортшколы «Кристалл» было принято решение о переименовании команды. В состав ХК «Кристалл» в новом сезоне вошли игроки 2005 года рождения, которые выступали в составе «Орлана», а также спортсмены 2006 года рождения. У молодых хоккеистов довольно большой опыт победных выступлений на всероссийских турнирах и первенстве ДФО, кроме того, в прошлом сезоне ребята уже выступали в составе «Сахалинского орлана», поэтому имеют представление о командах соперников. Тренерами ХК «Кристалл» выступают Александр Скворцов и Валерий Картаев.

В группе «Восток» конкурентами сахалинских хоккеистов станут пять команд, это: «Адмирал» (Владивосток), «Амур» (Хабаровск), «Манул» (Чита), «Сибирь 2006» (Новосибирск), «Ермак» (Ангарск). Новичком в этой группе является только команда «Ермак», остальные соперники знакомы нашим хоккеистам по предыдущим сезонам.

- Мы приглашаем всех поклонников хоккея на первую серию матчей сезона. Поддержим наших спортсменов вместе, ведь от старта во многом зависит общий настрой на сезон. Зрителей ждут розыгрыш ценных призов и горячие по накалу страстей игровые моменты. «Адмирал» является сильным соперником, поэтому борьба будет интересной, – приглашает спортшкола «Кристалл».

Дебютная серия матчей состоится на большой арене СШ «Кристалл» 24 и 25 сентября в 18:00. «Кристалл» примет на своем льду «Адмирал» из Владивостока. Вход свободный.

За ходом матчей болельщики смогут наблюдать в прямой трансляции на канале «Спортивный Сахалин» в YouTube.