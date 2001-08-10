Юных сахалинцев приглашают учиться фигурному катанию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В спортшколе "Кристалл" Южно-Сахалинска объявлен дополнительный набор детей на фигурное катание, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.
Здесь ждут девочек в возрасте от 6 до 7 лет и мальчиков от 6 до 9 лет. Занятия проходят на бюджетной основе.
Прием документов осуществляется онлайн до 25 августа 2022 года по ссылке.
Для зачисления в группы по фигурному катанию ребятам предстоит сдать нормативы по общей и специальной физической подготовке. Сдача контрольных нормативов по ОФП пройдет 29 августа в зале хореографии, сдача нормативов на ледовой арене состоится 30 августа (главное здание СШ "Кристалл", ул. Горького, 29). О точном времени проведения сдачи нормативов будет сообщено дополнительно.
Подробная информация представлена на сайте спортивной школы "Кристалл".
Справки по телефону: 8(4242) 240-166.
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