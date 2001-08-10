Двум сахалинцам присвоено звание мастеров спорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ № 76-нг "О присвоении спортивного звания "Мастер спорта России". Согласно этому приказу, на Сахалине стало на двух мастеров спорта больше, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Звание мастера спорта присвоено воспитанникам СШОР ВВЕ г. Южно-Сахалинска Евгению Сон и Ли Ен Бок.

Ли Ен Бок отличился на крупных соревнованиях всероссийского уровня, а Евгений Сон выполнил норматив мастера спорта, завоевав золотую медаль первенства Европы по каратэ среди юношей 16-17 лет в Финляндии (август 2021 года).

Напомним, что ранее в 2022 году звание мастеров спорта было присвоено сахалинцам Игорю Ким (спорт глухих), Юлии Завьяловой (лыжные гонки), Владиславу Ларину (плавание) и Максиму Колобову (прыжки на лыжах с трамплина).