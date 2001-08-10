Сахалинские боксеры завоевали семь медалей турнира по боксу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Биробиджане состоялся Межрегиональный юношеский турнир по боксу "Шолом–2022" на призы Законодательного Собрания. В соревнованиях имени Почетного гражданина ЕАО Льва Тойтмана приняли участие более 80 боксеров в возрасте от 11 до 16 лет из шести регионов ДФО (ЕАО, Амурская, Сахалинская области, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края), рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Почетными гостями турнира были олимпийский чемпион 1988 года Вячеслав Яновский и чемпион СССР 1986 года Дмитрий Болигузов, - пояснили организаторы.

Островной регион представляли семь боксеров из Поронайска, Шахтерска и Южно-Сахалинска. Каждому из них удалось завоевать медаль.

На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись боксеры из Шахтерска Ярослав Васильев (возрастная группа 2010-2011 г.р., весовая категория до 36 кг), Сергей Тисленок (2008-2009 г.р., до 54 кг), а также Егор Степкин из Поронайска (2008-2009 г.р., до 66 кг).

Серебряный призер турнира – Евгений Жатько из Шахтерска (2006-2007 г.р., до 60 кг).

С бронзовыми наградами вернулись на Сахалин Даниил Скворцов из Шахтерска (2008-2009 г.р., до 40 кг), южносахалинцы Мухаммад Касимов (2006-2007 г.р., до 57 кг) и Артур Капитонов (2008-2009 г.р., до 40 кг).

Победителей и призеров межрегионального турнира подготовили тренеры Дмитрий Парфенов (Поронайск), Сергей Алексеев (Шахтерск), Николай Барышев (Южно-Сахалинск).