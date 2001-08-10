Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Защитник команды "Сахалинские Акулы" Даниил Орлов в новом сезоне продолжит карьеру в столичной команде "Крылья Советов", рассказали ТИА "Острова" в хоккейном клубе.

В прошлом сезоне 18-летний игрок обороны сахалинского клуба стал лидером клуба, набрав 30 очков (9+21) в 54 матчах регулярного чемпионата МХЛ при лучшем показателе полезности в команде "+3".

Кроме того, Даниил Орлов стал первым игроком в истории "Акул", вызванным в состав молодёжной сборной России U20. Весной он дебютировал в форме национальной команды. Орлов также был приглашен для участия в Матче звёзд МХЛ – игре за Кубок Вызова, ставшей частью Недели Звёзд Хоккея. Кроме того, он является одним из кандидатов на выбор на предстоящем в июле Драфте НХЛ 2022 года.

Хоккейный клуб "Сахалинские Акулы" благодарит Даниила Орлова за два ярких сезона на Сахалине. Желаем прогресса в карьере, больших успехов в игре, удачи в дальнейшем развитии.

Спасибо за 112 матчей в составе клуба и правильное отношение к игре на льду и за его пределами. Надеемся, что Сахалин навсегда останется частью тебя!