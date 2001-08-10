Сахалинец завоевал бронзовую медаль всероссийских соревнований по дзюдо
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Севастополе завершились Всероссийские соревнования по дзюдо на призы Вооруженных сил РФ. В спортивном комплексе "Муссон" состязались юноши и девушки до 18 лет (2006-2008 г.р.), рассказали ТИА "Острова" в пресс-центре СРОО "Федерация дзюдо и самбо".
Участниками турнира стали свыше 200 борцов из Дальневосточного, Северокавказского, Сибирского, Уральского, Центрального и Южного федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга.
Почетными гостями мероприятия были заслуженный мастер спорта, представитель Федерации дзюдо России в Южном федеральном округе Аслан Мудранов и заслуженный мастер спорта, двукратный призер Олимпийских игр, семикратный чемпион Европы, вице-президент Федерации дзюдо России Тамерлан Тменов.
Дальневосточный федеральный округ на этих состязаниях представляли воспитанники областной «СШ самбо и дзюдо», сумевшие завоевать одну награду.
В весовой категории до 46 кг третье место занял Илья Скворцов. Подопечный тренера Олега Богданова удачно провел на татами несколько схваток, проиграв только одну (будущему победителю Даниилу Пятышеву из Севастополя).
- Приятный долгожданный результат. Искренняя благодарность спортсменам, тренерам, специалистам за их труд! – прокомментировал директор "СШ самбо и дзюдо" Александр Кардаш.
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