Сахалинец пробился ТОП-5 чемпионата Дальнего Востока по шахматам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Хабаровске завершился чемпионат Дальневосточного федерального округа по шахматам среди мужчин. Его участниками стали 49 шахматистов. У 14-ти из них рейтинг превышал отметку в 2000 пунктов ЭЛО, что говорит о своего рода знаке качества, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Островной регион представлял Виталий И (13-е место в стартовом списке). Он начал турнир с двух побед, затем два раза сыграл вничью и закрепился в лидирующей группе. Затем последовали еще одна победа и ничья.

В седьмом туре сахалинец потерпел единственное поражение от Алексея Спицына с Камчатки.

На финише Виталий И одержал две победы и завершил чемпионат с результатом 6,5 из 9.

Это позволило ему разделить четвертое-пятое место с Антоном Тугариным из Республики Бурятия. По дополнительным коэффициентам сахалинец остался пятым, показав свой лучший результат за все время участия в чемпионате ДФО.

По 7 очков набрали Аюша Долсонов (Забайкальский край), Данила Сутормин (Приморский край) и Дандар Шобоев (Республика Бурятия). Именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели.

- Я летел с целью отобраться на высшую лигу чемпионата России, куда попадают первые трое. Турнир для меня начался довольно хорошо: две победы на старте, далее ничья с Русланом Пахомовым из Якутии, который за турнир не проиграл ни разу.

В четвертом туре, играя белыми против Романа Грехова (2009 г. р.) из Бурятии, я угадал и с дебютом, и с вариантом. Получил большой перевес в позиции, но, выиграть не получилось, так как соперник пожертвовал ферзя и построил «крепость».

Как и в прошлом году, в шестом туре меня ожидала встреча с будущим чемпионом (Аюша Долсонов из Забайкалья). С ним у меня получилась самая качественная партия за турнир. Я не совершил ни одной ошибки, получил небольшой перевес. Пытался его увеличить, но соперник играл очень точно и получилась ничья.

Перед седьмым туром я посмотрел на свой коэффициент и понял, что из-за слабых соперников в двух первых турах, он у меня низкий. Поэтому решил играть на победу. Сымпровизировал в дебюте, но, к сожалению, на 16-м ходу совершил ошибку, которая привела к проигрышу фигуры, а в дальнейшем и партии.

Выиграв две заключительные партии, я набрал 6,5 очков (5 побед, 1 поражение, 3 ничьи), улучшив прошлогодний результат (3 победы, 5 ничьих, 1 поражение).

Пятое место – это вполне достойный результат с учетом того, что по рейтингу у меня был только 13-й стартовый номер.

В целом, игрой я вполне доволен. Хотя, конечно, есть, где усиливать ее. Готовился я к каждому сопернику персонально. Сыграл девять разных дебютов. Многие шахматисты в шутку говорили: «Как к тебе готовиться, если ты играешь все?», - прокомментировал свое выступление Виталий И.