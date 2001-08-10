Сахалинцев приглашают отметить день массового футбола
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийский день массового футбола отметят 22 мая на трех площадках города. За победу в матчах будут бороться футболисты 2009-2014 годов рождения, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.
В 11:00 стартует футбольный фестиваль среди мальчиков 2014 г.р. Турнир пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа, расположенном на 14 км Корсаковской трассы, и продлится до 13:00.
С 11:30 до 12:30 проведут физкультурное мероприятие «Дальше, сильнее, быстрее» в спорткомплексе «Олимпия парк», а с 13:00 до 18:00 футболисты сразятся в первенстве Сахалинской области среди мальчиков 2009-2010 г.р. на стадионе «Спартак».
Сахалинцев и гостей города приглашают поболеть за островных футболистов.
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