Тихоокеанское
информационное агентство
20 Мая 2022
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16:47, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают отметить день массового футбола

Сахалинцев приглашают отметить день массового футбола

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийский день массового футбола отметят 22 мая на трех площадках города. За победу в матчах будут бороться футболисты 2009-2014 годов рождения, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

В 11:00 стартует футбольный фестиваль среди мальчиков 2014 г.р. Турнир пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа, расположенном на 14 км Корсаковской трассы, и продлится до 13:00.

С 11:30 до 12:30 проведут физкультурное мероприятие «Дальше, сильнее, быстрее» в спорткомплексе «Олимпия парк», а с 13:00 до 18:00 футболисты сразятся в первенстве Сахалинской области среди мальчиков 2009-2010 г.р. на стадионе «Спартак».

Сахалинцев и гостей города приглашают поболеть за островных футболистов.

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