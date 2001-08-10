Сахалинки завоевали 10 медалей Всемирной танцевальной Олимпиады
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская команда заработала 10 медалей Всероссийских соревнований по чир спорту в рамках XVIII Всемирной танцевальной Олимпиады в Москве, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Состязания собрали 3217 спортсменов в составе 144 клубов из 37 регионов страны.
Честь Сахалинской области на соревнованиях отстаивали 54 атлетки под руководством шести тренеров. По итогам выступлений в копилке островной команды 10 медалей – 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые.
Два золота взяли спортсменки в групповых дисциплинах «хип-хоп группа, мальчики/девочки» и «хип-хоп группа, юноши/девушки». Ещё три медали высшей пробы взяли Валерия Шаройкина и Ульяна Колесник (чир-хип-хоп, мальчики/девочки), Анастасия Баранова и Милена Зырянова (чир-хип-хоп двойка, юноши/девушки), а также Эльвира Баранова и Кристина Лапыренок (чир-хип-хоп, мужчины/женщины). Эльвира и Кристина уже в пятый раз выполнили нормативы мастера спорта России.
Серебряных наград удостоились Руслана Замотаева и Анна Волошинская (чир-джаз двойка, юноши/девушки), а также Милана Терентьева и Алиса Кошкина (чир-хип-хоп двойка, юноши/девушки).
Бронзовые медали заработали Валерия Шаройкина и Ульяна Колесник (чир-джаз двойка, мальчики/девочки), Елизавета Данилова и Анна Сидько (чир-хип-хоп, мальчики/девочки), а также команда в дисциплине «чир-джаз группа, мальчики/девочки».
- Мы решили взять реванш после чемпионата и первенства России, которые прошли в феврале этого года. Количество золотых наград тогда для нас оказалось недостаточным. Все три месяца мы усиленно готовились, усложняли программы, работали над техническим исполнением и сейчас мы как никогда довольны результатами. Абсолютно во всех дисциплинах, которые наши спортсменки представили, мы стояли на пьедестале. И в основном это золотые награды, притом победы с серьёзным с отрывом – в 20 и даже 30 баллов. Я всегда говорю своим девочкам, если вы на четыре головы выше соперников – ни у одного судьи не будет сомнения, что золото соревнований именно ваше, - отметила старший тренер сборной команды Сахалинской области по чир спорту Кристина Лях.
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