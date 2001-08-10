Тихоокеанское
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08:55, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские волейболистки завоевали бронзовые награды полуфинала первенства страны

Сахалинские волейболистки завоевали бронзовые награды полуфинала первенства страны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Красноярске состоялся полуфинал первенства России среди девушек до 14 лет. Участницами турнира стали шесть команд волейболисток 2009-2010 г.р., рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Медали оспаривали «Юность» (Красноярск), «Красная звезда» (Омск), «СШ по волейболу» (Южно-Сахалинск), «Гимназия № 16» (Красноярск), «Хакасия» (с. Белый Яр), «Триумф» (Арсеньев).

По итогам кругового турнира первое место заняла «Юность». Серебряные награды в активе «Хакасии». Тройку лучших замкнули островные волейболистки.

Бронзовыми призерами стали Дарья Блохина, Таисия Гордеева, Таисия Дробышева, Мария Ермакова, Дарья Золотухина, Дарья Ивлева, Арина Кочеткова, Яна Максутова, Ипек Хафиз Кызы Расулзаде, Полина Рощина, Диана Филипенко, Виктория Ярославцева и тренер Марина Борисовна Захарова.

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