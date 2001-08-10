В Южно-Сахалинске будут развивать проект "Горные лыжи в детский сад"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжают развивать проект «Горные лыжи в детский сад». Занятиями по данному зимнему виду спорта планируется охватить максимальное количество дошкольных учреждений. Такую задачу перед руководителями профильных департаментов поставил мэр областного центра Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администраци.
На встречу, посвященную развитию горнолыжного спорта среди детей дошкольного возраста, были приглашены заведующие детских садов, в которых проект уже реализуется, руководители спортивных клубов «Чемпион» и «Неваляшка». В совещании также приняли участие вице-мэр Елена Федорова, директор департамента по делам молодежи и спорту Елена Завязкина, заместитель директора департамента образования Светлана Захарова, специалисты МАО «Спортивный город».
Напомним, проект «Горные лыжи в детский сад» был запущен в городском округе в 2020 году. Он предполагает круглогодичные бесплатные занятия: зимой ребята осваивают горнолыжный спорт, а летом - учатся ездить на роликах. В пилотном проекте приняли участие 410 юных горожан. В прошлом году занятиями было охвачено 270 дошкольников. Проект востребован и сегодня. Занятия проводят в трех детских садах городского округа: «Русалочка», «Золотой ключик» и «Василёк» в Санаторном. Заведующие отмечают, что тренировки с профессиональными инструкторами позволяют привить ребятам любовь к спорту с самого раннего возраста. После того как дети выпускаются из детского сада, они продолжают заниматься горными лыжами.
Вместе с тем, как отметил мэр Сергей Надсадин, в проект необходимо вовлечь максимальное число дошкольных учреждений, проработав возможность реализации проекта в каждом детском саду города.
– Сам люблю горные лыжи и считаю, что прививать любовь к спорту необходимо с самых ранних лет. Тем более у нас в городе созданы уникальные условия для занятий горными лыжами, – сказал мэр. – Необходимо составить дорожную карту проекта, чтобы он работал на постоянной основе, а не в качестве эксперимента.
При этом особое внимание, считает градоначальник, нужно уделить северным территориям города – в частности, детским садам планировочных районов Ново-Александровск и Луговое.
Сергей Надсадин поручил руководителям профильных департаментов детально проработать все моменты, включая вопросы оборудования горок, приобретения инвентаря, привлечения тренеров и др.
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