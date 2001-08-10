Сахалинские горнолыжники завоевали бронзовые медали первенства России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Кусе (Челябинская область) завершилось первенство России по горнолыжному спорту среди юношей и девушек 2006-2007 г.р. Заключительным видом программы стали командные состязания, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

На старт вышли 14 сборных команд, в составе каждой из которых выступали по две девушки и два юноши.

В 1/8 финала сахалинские горнолыжники опередили сверстников из Свердловской области. В четвертьфинале островитяне победили команду Камчатского края.

В полуфинале сахалинцы проиграли сборной команде Москвы, которая в итоге стала победителем соревнований.

В малом финале островная команда была быстрее горнолыжников из Республики Башкортостан и заняла третье место.

Обладателями бронзовых медалей стали Вероника Лещенко, Максим Виткулевский, Дарина Иохвидович и Павел Гуринов.

Кроме того, сахалинцы выполнили норматив на право присвоения разряда кандидатов в мастера спорта (Дарина Иохвидович уже является КМС).