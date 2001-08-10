Сахалинские горнолыжники завоевали бронзовые медали первенства России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Кусе (Челябинская область) завершилось первенство России по горнолыжному спорту среди юношей и девушек 2006-2007 г.р. Заключительным видом программы стали командные состязания, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
На старт вышли 14 сборных команд, в составе каждой из которых выступали по две девушки и два юноши.
В 1/8 финала сахалинские горнолыжники опередили сверстников из Свердловской области. В четвертьфинале островитяне победили команду Камчатского края.
В полуфинале сахалинцы проиграли сборной команде Москвы, которая в итоге стала победителем соревнований.
В малом финале островная команда была быстрее горнолыжников из Республики Башкортостан и заняла третье место.
Обладателями бронзовых медалей стали Вероника Лещенко, Максим Виткулевский, Дарина Иохвидович и Павел Гуринов.
Кроме того, сахалинцы выполнили норматив на право присвоения разряда кандидатов в мастера спорта (Дарина Иохвидович уже является КМС).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:27 Сегодня Сахалинские управляющие компании штрафуют за некачественную расчистку дворов
09:19 Сегодня Сахалинские горнолыжники завоевали бронзовые медали первенства России
09:45 Сегодня Сахалинская школьница-блогер порассуждала, нужно ли учителям вести ТикТок
10:42 Сегодня В администрации Южно-Сахалинска кадровые изменения
16:29 22 Февраля Смирныховские полицейские по горячим следам раскрыли кражу квадроцикла
09:50 25 Февраля В Южно-Сахалинске завершается модернизация общественного транспорта
14:57 24 Февраля В Южно-Сахалинске при детских садах открываются семейные дошкольные группы
15:07 25 Февраля Благодаря бдительным сахалинцам автоинспекторы выявили нарушителей
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
- 17:36 11 Февраля В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
12:19 10 Февраля Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
Выбор редакции
- 09:45 Сегодня Сахалинская школьница-блогер порассуждала, нужно ли учителям вести ТикТок
- 11:38 24 Февраля 350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке
- 09:39 22 Февраля Сахалинцев приглашают на концерт Александра Деревягина
- 15:44 21 Февраля В Южно-Сахалинске провели соревнования по плаванию "Быстрый китенок"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?