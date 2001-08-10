Сахалинцы взяли больше всех наград на дальневосточных соревнованиях по каратэ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по каратэ WKF прошли в Южно-Сахалинске. За звание сильнейших каратистов на протяжении двух дней боролись более 1000 спортсменов из 7 регионов Дальнего Востока. Конкуренцию островитянам составили каратисты из Бурятии, Магадана, Хабаровска, а также Забайкальского, Камчатского и Приморского краев, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

Соревнования проходили сразу на 6 татами учебно-тренировочного центра «Восток» и были посвящены памяти заслуженного работника физической культуры и спорта России Андрея Петровича Литвина, который внес огромный вклад в развитие спорта Сахалинской области, в том числе и каратэ.

Свою карьеру Андрей Петрович начал с должности председателя комитета по физической культуре и спорту Курильского района, после чего занял должность председателя комитета по физической культуре и спорту региона. В 1997 году удостоен почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

- Эти соревнования особенны тем, что впервые проходят в таком большом масштабе в стенах этого спортивного комплекса. Сегодня мы собрали рекордное количество участников. Площадь позволяет разместить здесь 6 площадок, что редкость даже на всероссийских соревнованиях. Состязания проходят с использованием новейшей программы. Более того, у нас состоялся судейский семинар, который провел судья высшей международной категории из Новосибирска Роман Кузнецов. Это говорит о высоком уровне и качестве судейства соревнований, - рассказал президент федерации каратэ Сахалинской области Леонид Ким.

Обслуживали соревнования судьи международных и всероссийских категорий из Новосибирска, Омска, Хабаровска и Южно-Сахалинска. На торжественной церемонии участников чемпионата поприветствовали министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов и вице-президент федерации каратэ России Виктор Хан.

- Приветствую всех участников соревнований и благодарю организаторов мероприятия за высокий уровень проведения турнира. Также выражаю слова благодарности министерству спорта Сахалинской области и центру спортивной подготовки. Желаю судьям честно и объективно выполнять свои обязанности, а спортсменам как можно меньше травм и показать достойный результат, - напутствовал каратистов и судей вице-президент федерации каратэ России Виктор Хан.

В первый день соревнований выступали спортсмены от 12 лет и старше, каратисты до 11 лет вышли на татами во второй день. Также в рамках соревнований состоялся 2-й этап 11-й летней Спартакиады для спортсменов 14-15 лет и Дальневосточные межрегиональные соревнования.

Победителями чемпионата ДФО от Сахалинской области в дисциплинах ката и кумитэ стали: Даниил Петраков, Евгений Сон, Жанна Костюшкина, Константин Коковуров, Ли Ен Бок, Ольга Салкова. В командном кумитэ золотой награды удостоились Даниил Петраков, Евгений Сон, Заур Керимов, Константин Коковуров, Сон Чен Су.

В первенстве ДФО победу праздновали сахалинцы Александр Джулакян, Алиса Ли, Анна Миранкова, Анастасия Кожухова, Анна Краснопольская, Артем Воротынов, Артем Шумилов, Варвара Френзюк, Вероника Дмитриева (кумитэ 12-13, 14-15 лет), Вероника Дмитриева, Виктор Загудаев, Вячеслав Болмусов, Данил Петраков, Дмитрий Галкин, Ева Гончарова, Евгений Сон, Екатерина Жеребцова, Жанна Костюшкина, Иван Фурман, Ирина Дьяконова, Кирилл Сек, Константин Коковуров, Ли Ен Бок, Максим Пе, Наталья Рязанова.

В командном кумите золото у Алисы Ли, Анжелики Губиной и Элины Шутовой.

Победителями II этапа Спартакиады стали: Анастасия Кожухова, Артем Элоян, Кирилл Сек, Наталья Рязанова, Степан Семыкин, а в Дальневосточных межрегиональных соревнованиях лидировали Алина Старых, Анжелика Губина, Арсений Рязанов, Виктория Зволинская, Кира Мышева, Максим Мышев, Максим Тимошенко, Матвей Юсупов, Мирослав Скорик, Савелий Косолапов.

В общекомандном медальном зачете первое место завоевала Сахалинская область – 174 медали (48 золотых, 53 серебряных и 73 бронзовых). На второй ступени пьедестала Приморский край – 96 медалей (34 золотых, 25 серебряных и 37 бронзовых), а почетное третье место у Хабаровского края - 23 (6 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых).